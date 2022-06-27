Погода на 27 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

В Ялте переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 июня на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- В начале рабочей недели ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, в дневные часы в отдельных районах возможен град, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 22...24°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Днем северо-восточный ветер до 9-14 м/с., тепло 22…24°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +20…+22°, северо-восточный ветер 7-11 м/с. Переменная облачность, сильный дождь.

В Евпатории +19…+23°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +20…+23 °, северо-восточный ветер 8-11 м/с. Пасмурно, сильный дождь.

В Феодосии +20 …+23°, северо-восточный ветер 8-14 м/с. Пасмурно, сильный дождь, гроза.

В Черноморском +20…+23°, северо-восточный ветер 7-15 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +19…+22°, скорость северо-восточного ветра 7-14 м/с. Пасмурно, дождь.

В Армянске +20…+24°, скорость восточного ветра 7-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море всего +12…+22°.

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