Из Симферопольского водохранилища увеличат сброс воды

Мощные ливни увеличили уровень рек. Фото: скриншот видео

Мощные ливни обрушились на Крым в ночь на 26 июня. По данным МЧС, сильные дожди, град и шквалистый ветер продлятся до 27 июня.

Сильнее всего от стихии пострадал Симферопольский район. Здесь затопило поселки Пионерское, Лозовое, Доброе, Андрусово и Украинка. Сотни спасателей сейчас ликвидируют последствия непогоды - 263 человека от республиканского МЧС и 112 специалистов от МЧС России.

Чтобы снизить уровень воды, будет увеличен сброс из Симферопольского водохранилища, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Спасатели предупреждают: заходить в воду сейчас опасно для жизни.

- Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, - подчеркнули в пресс-службе МЧС по Республике Крым.