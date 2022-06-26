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Происшествия26 июня 2022 11:13

В МЧС рассказали, есть ли пострадавшие в результате потопа 26 июня 2022 в Крыму

МЧС: в результате подтоплений в Крыму пострадавших нет
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
Для ликвидации последствий стихии привлечено 289 спасателей. Фото: МЧС по РК

Для ликвидации последствий стихии привлечено 289 спасателей. Фото: МЧС по РК

Мощные ливни, обрушившиеся на полуостров 25 и 26 июня, привели к подтоплению шести поселков, расположенных в Симферопольском районе.

- В результате подтоплений пострадавших нет. На местах работают пять оперативных групп, выехал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев. В большинстве случаев вода сходит самотеком. Проводится работа по укреплению берегов местных водотоков и откачке воды с территорий домовладений, - сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

В настоящее время подтопленными остаются 52 придомовые территории и 11 частных домов.

Для ликвидации последствий стихии привлечено 289 спасателей и задействовано 64 единицы техники.

В МЧС предупреждают: выходить в море сейчас опасно для жизни. Кроме того, спасатели запрещают находиться в прибрежной зоне - на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.

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