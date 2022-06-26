Минтранс РК: из-за ливней в Крыму подтопило ряд автомобильных дорог

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В Крыму из-за сильных ливней, обрушившихся на полуостров 25 и 26 июня, подтопило дороги. В частности, в Симферопольском и Сакском районах, а также в Алуште и Ялте.

- Дороги отчищают от грунта и упавших деревьев. В на участках от Симферополя до Перевального, а также от Алушты до Ялты техника расчищает нанесенный грунт, - сообщил врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.

Напомним, по данным МЧС, пострадавших в результате подтоплений нет.