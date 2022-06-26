Военный ВСУ застрелил мариупольца за поездку в Крым

Мариуполец посещал Крым в 2018 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военнослужащий ВСУ Виталий Катранич застрелил жителя Мариуполя, обнаружив в его паспорте отметку о посещении Крыма в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военных следователей СК РФ.

Тело погибшего нашли военные следователи на территории автоматической телефонной станции АТС-24. Отмечается, что мариуполец был мирным жителем, который проходил мимо оборудованного укрепрайона.

При проверке документов военнослужащие ВСУ обнаружили у мужчины отметку о посещении Крыма. Убили мужчину без выяснения подробностей.

- Катранич завел его в подвал и застрелил. Стоит отметить, что руки у погибшего стянуты строительными хомутами за спиной, - сообщает издание со ссылкой на следователя.

По словам собеседника издания, поиск погибших мирных жителей усложняется тем, что военнослужащие ВСУ якобы не помнят, куда прятали тела. На данный момент Виталий Катранич дал признательные показания.

По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по первой части статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).