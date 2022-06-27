В Симферополе 26 июня прошел яркий фестиваль красок Холи

Краска абсолютно безопасна для здоровья ребенка Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе 26 июня прошел фестиваль красок Холи. Это один из самых ярких праздников, в котором приняли участие как взрослые, так и дети.

В пасмурный день яркие пигменты подарили незабываемые эмоции участникам Фото: Виталий ПАРУБОВ

Жители крымской столицы получили яркие, незабываемые эмоции. На фестивале можно было измазать краской лицо и одежду не только себе, но еще десятку незнакомых ребят, получив в ответ взаимность и милую улыбку. В ходе мероприятия все участники активно и с удовольствием провели время.

Организаторы мероприятия советовали приходить в белых одеждах, чтобы краски было лучше видно Фото: Виталий ПАРУБОВ

Яркие пигменты красителя подарили симферопольцам настоящий праздник в пасмурный летний день. Используемая краска натуральна, она состоит на 99,3% из злаковых культур, поэтому безвредна.

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