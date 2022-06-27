Гидрометцентр РК: прекращение ливней в Крыму ожидается в середине дня 28 июня

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Синоптики обещают прекращение ливней в Крыму 28 июня. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Ночью 27 и утром 28 июня в южных, центральных и восточных районах полуострова будет хлестать сильных дождь. 29 и 30 июня - ночью без осадков, днем ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью: +15, +20 градусов, днем от +26 до +31 градусов. 1,2 и 3 июля 2022 года преимущественно без осадков, температура воздуха +27,+32 градуса.

Отметим, что 27 и 28 июня на Крымском полуострове сохраняется штормовое предупреждение. Кроме того, в регионе в результате обильных осадков объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. По состоянию на 06.00 утра 27 июня из-за мощных ливней в Крыму подтопило 83 дома и 135 дворов, также повреждены два моста - в Симферополе и селе Дружное. Мост через реку Салгир в крымской столице намерены восстановить до конца июля.

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