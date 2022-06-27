Сильный ветер может способствовать перемещению разлива с буровых установок в Черном море в сторону Крыма

Буровую установку "Черноморнефтегаза" ВСУ обстреляли 20 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный и устойчивый ветер теоретически может поспособствовать перемещению пятна от разлива вредных веществ, попавших в Черное море в результате атаки ВСУ на буровые платформы «Черноморнефтегаза», в сторону Крыму. Однако вероятность этого ничтожно мала, заверил «КП-Крым» кандидат биологических наук, ведущий научных сотрудник лаборатории химэкологии Отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнЮЮМ Сергей Алемов.

- Основное течение направлено с востока на запад. Это украинские, румынские и болгарские берега, их направление. Чтобы побороть основное течение, должен был сильный и устойчивый ветер. Только тогда что-то может поменяться, но возможности для этого минимальные,- отметил специалист.

Само пятно, по словам ученого, со временем может растекаться, уменьшаться в размерах или разбиваться на фрагменты. На момент фиксации со спутника, площадь разлива составляла порядка 1 квадратного километра, толщина около 1 микрона.

В то же время, как отметил Сергей Алемов, на буровых платформах в Черном море нет таких запасов топлива, которые могли бы привести к глобальной катастрофе. В основном это смазочный материал и дизтопливо для маломерных судов.

Напомним, в 2007 году из-за аварии танкера во время шторма в Керченский пролив попало несколько тысяч тонн мазута.

20 июня стало известно, что ВСУ обстреляли буровые установки «Черноморнефтегаза». Были спасены пять человек, трое из них пострадали. Кроме того, были эвакуированы 94 человека.

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