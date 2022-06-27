В пгт Комсомольское развернут оперативный штаб по ликвидации ЧС

Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

В пгт Комсомольское развернут оперативный штаб МЧС по ликвидации паводковой ситуации.

- Нахожусь на месте, общаюсь с жителями, оказываем им всестороннюю помощь. Все профильные структуры работают в усиленном режиме, - цитирует Крымская газета главу администрации Симферополя Михаила Афанасьева.

Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

Он отметил, что в ближайшее время улучшение погоды в Симферополе не ожидается. В случае возникновения аварийных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС по номерам: +7 (978) 944 39 59, +7 (918) 030 01 12.

Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков в Крыму подтопило 83 дома и 135 дворов. Повреждено как минимум два моста - в Симферополе и селе Дружное. Ввиду серьезных последствий непогоды на территории Симферополя и района 27 июня объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

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