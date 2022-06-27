В селе Перевальное чуть не затопило три улицы

Аварийные службы работают в экстренном режиме Фото: Александра Тимощенко

Из-за наводнения в Крыму наблюдается сход воды, сообщил глава администрации района Денис Кратюк.

Так, под угрозой затопления оказались три улицы - Дачная, Школьная и Переселенческая. Для устранения последствий наводнения и принятия необходимых мер на место выехала аварийная спасательная служба.

- Аварийные службы работают в экстренном режиме. Большая часть сил сейчас находятся именно здесь. Вместе с коллегами также нахожусь в Добровской долине , - отметил Денис Кратюк.

Он также напомнил, что для связи с Единой дежурно-диспетчерской службы Симферопольского района можно обращаться по номеру: +7 918 94 55 199.