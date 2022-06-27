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Общество27 июня 2022 10:22

Видео наводнения в Симферополе 27 июня

Из-за сильного ливня некоторый районы города ушли под воду
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
На данный момент в русле реки Салгир в парке Гагарина собралось больше всего воды.

На данный момент в русле реки Салгир в парке Гагарина собралось больше всего воды.

Фото: Александра Тимощенко

Из-за сильный ливней и непогоды из берегов вышла самая большая река в Симферополе – Салгир. Так, под воду ушла и часть Гагаринского парка.

Несмотря на то, что подобные ситуации уже происходили на полуострове, Крым вновь оказался не готов к наводнениям, поэтому ситуацию с паводками в Симферополе и Симферопольском районе признали чрезвычайной. Об этом ранее сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.

На данный момент в русле реки Салгир в парке Гагарина собралось больше всего воды. Напор реки здесь смыл все мостики и затопил деревья, а у берегов повесили красные предупреждающие линии.

Заметим, сильные ливни не прекратятся до оконца 28 июня. По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник на полуострове вновь ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.