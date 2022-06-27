Фото: МБУК "Парки столицы"

В Симферополе затопило нижнюю набережную Салгира в районе парка Гагарина. Об этом сообщили в МБУК «Парки столицы».

- В связи с обильными осадками и сбросом воды из Симферопольского водохранилища, в районе парка имени Гагарина подтопило нижнюю набережную и пешеходные дорожки вдоль берега реки Салгир, - говорится в сообщении.

Работники МБУК «Парки столицы» оградили затопленные участки лентой с предупреждающими табличками.

Ранее сообщалось, что сброс воды из Симферопольского водохранилища в Салгир увеличат. Это вынужденная мера, так как объем водохранилища сильно увеличился в результате обильных осадков.

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