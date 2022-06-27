В Симферополе просят не парковаться на прилегающих к Салгиру улицах

Сегодня вечером уровень воды в Салгире может подняться еще выше Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей и гостей Симферополя настоятельно просят не парковаться на прилегающих к Салгиру улицах из-за угрозы подтопления. К вечеру ожидается резкий подъем уровня воды в реке.

Автотранспорт рекомендуется размещать в безопасных местах на возвышенности. В зону риска попадают такие улицы:

Адреса, где не стоит парковать автомобиль

Ранее сообщалось, что к вечеру сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир снова увеличат.

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