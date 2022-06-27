ЦУР запустил помощника в телеграм-канале для жителей подтопленных районов Крыма

В Крыму второй день продолжает бушевать непогода Фото: Иван МАКЕЕВ

Центр управления регионом Республики Крым запустил онлайн помощника в телеграм-канале для жителей подтопленных районов полуострова. Онлайн помощник предоставляет актуальную информацию по ситуации с ЧС, телефоны экстренных служб, а также МинЖКХ и «Крымэнерго».

Напомним, что за минувшие двое суток под воду ушли десятки домов и дворов в Симферопольском и Белогорском районах республики. Также сильный ветер и грозовой ливень повредили некоторые линии электропередач, в результате чего без света остаются более трех тысяч крымчан.

Воспользовавшись помощником, граждане могут написать о происшествии, указав место, контакты для обратной связи, а также прикрепить фото и видео к сообщению.

- Благодаря онлайн помощнику жители Крыма, пострадавшие от стихии, смогут оперативно, на одном ресурсе получить полезную информацию. Это не только сэкономит драгоценное в данной ситуации время, но и поможет оперативно получить необходимую помощь, - пояснил руководитель ЦУР РК Артем Артеменко.

Напомним, в Симферополе просят не парковаться на прилегающих к Салгиру улицах из-за угрозы подтопления. Вечером в реку намерены увеличить сброс воды из Симферопольского водохранилища.

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