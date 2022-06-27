Экс-глава администрации крымского села получил условный срок за превышение полномочий

Экс-глава администрации крымского села получил 2,5 года колонии условно за превышение полномочий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший глава администрации одного из сел Советского района осужден на 2,5 колонии условно за превышение должностных полномочий при предоставлении сироте некачественного жилья.

Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, администрация Советского района за счет средств бюджета приобрела дом в селе Краснофлотском за 1,2 миллиона рублей. Позднее жилье было предоставлено 27-летней девушке-сироте.

- Подсудимый, являясь главой местной администрации, не убедившись в том, что жилой дом пригоден для проживания, предоставил его девушке. Однако, согласно заключению экспертов, помещение не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям, - говорится в сообщении.

В доме осыпалась штукатурка, стены были покрыты многочисленными трещинами, оконные рамы прогнили, полы деформировались. Было видно, что жилье уже несколько лет никто не ремонтировал. Также отсутствовали водообеспечение и канализация.

Ранее сообщалось, что в Евпатории возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

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