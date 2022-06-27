В Белогорском районе в результате ДТП погиб водитель легковушки

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Белогорском районе в результате ДТП погиб водитель иномарки. Инцидент произошел 26 июня в 21.00 на автодороге Таврида-Анновка.

- Водитель автомобиля «Chevrolet Cruze» допустил выезд за пределы проезжей части, не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание в кювет, - цитирует КИА сообщение пресс-службе МВД по Республике Крым.

В результате аварии водитель автомобиля скончался от полученных травм. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее КП-Крым писала про жуткое ДТП на трассе «Таврида» в Белогорском районе. Инцидент произошел недалеко от поселка Зуя. Столкнулись сразу три автомобиля, в результате чего погибли три человека.

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