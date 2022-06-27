В Белогорском и Симферопольском районах подтопило еще 9 населенных пунктов

Крым продолжает заливать дождями. Фото: соцсети

В результате непрекращающихся осадков в Крыму подтопило еще девять населенных пунктов в Симферопольском и Белогорском районах, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. В устранении последствий принимают участие 348 человек, которые используют 89 единиц спецтехники.

- По предварительной информации, на территории Симферопольского района подтоплены пять населенных пунктов: Софиевка, Комсомольское, Перевальное, Гвардейское, Красная Зорька. На территории Белогорского района подтоплены четыре населенных пункта: город Белогорск, село Поворотное, село Балки и село Головановка, - говорится в сообщении.

Всего в настоящее время подтопленными остаются 209 придомовых территории, 112 домовладений, три многоквартирных дома и две СЗО. Кроме того, как ранее писала КП-Крым, сегодня поступило сообщение о подтоплении дома-интерната для детей-инвалидов в Белогорском районе.

Ранее «Комсомолка» писала, как выглядит Салгир, затопивший Гагаринский парк. 27 апреля из берегов вновь вышла самая большая река в Симферополе.

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