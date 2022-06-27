Из-за подтоплений в Крыму эвакуировали более 200 человек

Из зоны подтоплений было эвакуировано 223 человека Фото: Александра Тимощенко

Крымские спасатели эвакуировали из-за подтоплений в Крыму 233 человека, из которых 144 – дети, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

По информации ведомства, всего подтопило 209 придомовых территорий, 112 частных домов, три многоквартирных дома, среднюю общеобразовательную школу №3 и дом-интернат для детей-инвалидов в Белогорске.

- По состоянию на 14:00 остаются подтопленными на территории трех муниципальных образований: 92 придомовых территории; 35 частных домовладений; три многоквартирных дома; два социально значимых объекта, - отметили в пресс-службе.

Из зоны подтоплений было эвакуировано 223 человека, а от воды освобождены 77 частных домовладений и 117 придомовых территорий. В ликвидации последствий задействовали 348 человек личного состава и 89 единиц техники.