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Общество27 июня 2022 15:07

Из-за сброса воды из Симферопольского водохранилища затопило несколько районов города

Экстренные службы устраняют последствия непогоды
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
По словам главы республики, для борьбы с непогодой в Симферополе были задействованы все силы и средства города

По словам главы республики, для борьбы с непогодой в Симферополе были задействованы все силы и средства города

Фото: Александра Тимощенко

Сильные затопления на улицах КИМ и в поселке Комсомольское возникло из-за сброса воды из городского водохранилища в реку Салгир, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

- На данный момент проводится адресный обход домов, оповещение жителей. До 17:00 будет опубликован перечень районов, жителям которых рекомендуется принять соответствующие меры для сохранения имущества. Прошу граждан, находящихся в зоне потенциального подтопления, убрать личный транспорт, ценные вещи, документы в безопасное место, - добавил Аксенов.

По словам главы республики, для борьбы с непогодой в Симферополе были задействованы все силы и средства города. Также работает телефон экстренных служб 112, на который крымчане могут обращаться. Также в случае возникновения вопросов жители полуострова могут писать на страницы в социальных сетях.

-Вся актуальная информация по ситуации будет доводиться до жителей оперативно, без необходимой помощи никого не оставим, - подчеркнул он.