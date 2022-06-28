Погода на 28 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: надоедливые дожди и тепло до плюс 25 градусов

С зонтиком лучше не расставаться. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 июня на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

- Сохранится дождливая погода. В южных, центральных и восточных районах пройдут сильные ливни с грозами, днем возможен град и шквал 15-20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный, гроза, днем град. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, при грозе шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 22...24°.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза, тепло 23…25°. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +20…+24°, северо-восточный ветер 5-15 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +19…+23°, северо-восточный ветер 6-13 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +21…+23 °, северо-восточный ветер 8-13 м/с. Пасмурно, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +20 …+23°, северо-восточный ветер 7-12 м/с. Пасмурно, сильный дождь, гроза.

В Черноморском +20…+23°, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +19…+22°, скорость северо-восточного ветра 7-14 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +20…+24°, скорость юго-восточного ветра 4-7 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море всего +15…+22°.

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