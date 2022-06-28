Где в Симферополе отключат свет 28 июня

Свет пропадет временно. Фото: архив КП

28 июня в Симферополе частично отключат электричество на двух десятках улиц и парочке переулков. Это вынужденная мера, потому что энергетики ведут ремонт различного оборудования. Да и непогода добавила работы сотрудникам «Крымэнерго» - на регион обрушились проливные дожди, которые испытывают на прочность и людей, и инфраструктуру.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- переулок Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-22/100 , 1-19/98

- улицы Куйбышева, 98-118/96 ; Донская, 47а; Дорожная, 102-106 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 33-33а ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Янтарная, 60-78 ; Хвойная, 72-84 , 67-73 ; Звездная, 52-90 , 63-91 ; Миндальная, 48-106 , 43-95 ; Пихтовая, 64-120 , 59-109 ; Абдуль-Тейфук, 63-97 ; Къокъулы, 20-26 ; Киевская, 67б, 69, 69/2; Скрипниченко, 3-3а. 9; Стахановцев, 8-12 , 21-25 ; Грибоедова, 30; Чайковского, 1-18; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250а; Койдешлер, 3, 9; Умер-Ипчи, 1-25 ; А. Малаева, 34-76 , 29-47

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