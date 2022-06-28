Появились 5 фото цветущих лилейников на Южном берегу Крыма

Нежные летние цветы. Фото: Игорь Самусенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

В Крыму под занавес июня начинают цвести лилейники.

Яркие цвета. Фото: Игорь Самусенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Эта красочная феерия будет продолжатся до конца июля, когда заявят о себе самые последние поздние сорта, - сообщили в Никитском ботаническом саду.

Лилейники начинают цвести в конце июня. Фото: Игорь Самусенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Но знатоки считают, что лучше всего любоваться растениями сейчас, когда раскрываются первые бутоны.

Цветами можно полюбоваться на ЮБК. Фото: Игорь Самусенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Именно в это время можно сделать замечательные индивидуальные фотопортреты и отдать должное каждому цветку.

В Никитском саду много разных красивых растений. Фото: Игорь Самусенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Чуть позже глаза будут разбегаться от масштабного великолепия и трудно будет сосредоточиться.

Парад тюльпанов уже прошел в Никитской ботаническом саду, в настоящее время можно полюбоваться коллекционными розами. И вот уже гостей радуют июньские лилейники. Время летит быстро, через несколько месяцев в Никитском саду начнется и Бал хризантем.

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