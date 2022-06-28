Часть Симферополя останется без воды 28 июня из-за нескольких аварий

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Часть Симферополя 28 июня останется без воды из-за аварий на водных сетях и ремонтных работ, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

С 12.00 до 20.00 в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения на улице Ковыльная, 84 будет ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам: микрорайон Загородный, улица Б.Куна, 35.

С 10.00 до 14.00 в связи аварией на сетях холодного водоснабжения на улице Центральная, 51 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Центральная, улица Инкубаторная, а также прилегающие улицы и переулки.

С 10.00 до 23.59 в связи с аварией на магистральном трубопроводе по на улице Балаклавская, 71 будет ограничено водоснабжение в микрорайоне «Пневматика».

С 16.00 до 21.00 (ориентировочно) в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения в переулке Карьерный, 15/9 будет ограничено холодное водоснабжение по адресу: переулок Карьерный, улица Луговая (частично).

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