Крымчанка украла у матери 500 тысяч рублей, заменив их на билеты «Банка приколов»

Фото: МВД по РК

В Ялте 28-летняя ранее судимая девушка украла у своей матери 500 тысяч рублей, заменив их на билеты «Банка приколов». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

На протяжении нескольких месяцев крымчанка брала деньги, а чтобы родная ничего не заподозрила, взамен клала купюры номиналом по пять тысяч рублей с надписью «билет банка приколов». Похищенные деньги девушка «спускала» в казино.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что в Евпатории мошенница расплачивалась купюрами «банка приколов». Женщине удалось дважды обмануть продавца в одном и том же продуктовом магазине.

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