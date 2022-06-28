На холодильнике к другому берегу: подростки сняли эпичное видео из затопленного села под Симферополем

Фото: скриншот из видео/Долина (Доброе, Пионерское,Заречное,Перевальное)/ВКонтакте

После сильных ливней, обрушившихся на Крым 26-27 июня, сильно затопило села Симферопольского района. Андрусово - не исключение.

Местные подростки выложили в соцсеть видео, на котором село - уже не село, а скорее настоящее озеро, а они в нем - экипаж «судна» не очень дальнего плавания. Вместо корабля «капитан» сидит в холодильнике, а вместо штурвала у него в руках смартфон.

Где ребята нашли бесхозную технику, не уточнили. Но возможно, что ее потоком могло унести из какого-нибудь дома. Как понятно из ролика, молодые люди держат путь к другому «берегу» громадной лужи.

Ранее КП-Крым писала, что известно на данный момент о потопе под Симферополем. По словам главы администрации Симферопольского района, специальная комиссия уже приступила к оценке ущерба от непогоды.

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