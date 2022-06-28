Надежда Бабкина провела мастер-класс по хоровому пению в Красногвардейском районе

Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня" на сцене Красногвардейского дома культуры. Фото: скриншот из видео/Надежда Бабкина/Tg

Надежда Бабкина, которая привезла в Крым фестиваль «Песни России», провела мастер класс по хоровому пению в Красногвардейском районе. Об этом певица написала у себя в telegram-канале.

- 46 лет мы верой и правдой служим народному пению, народному искусству, народному жанру и изменять себе не собираемся,- отметила Бабкина.

Мастер-класс прошел в местном доме культуры. Послушать народную артистку пришли не только работники культуры, но и местные подростки.

Вечером жителей Красногвардейского ждал гала-концерт фестиваля. Вместе с постоянными участниками марафона на сцене выступили и местные коллективы: образцовый ансамбль народного танца «Витерець» из поселка Октябрьское, фольклорно-инструментальный ансамбль «Изумруд» из села Изумрудное, а также танцевальный коллектив «Улыбка» из Джанкоя.

Напомним, фестиваль «Песни России» стартовал 25 июня в Симферополе. Надежда Бабкина прибыла в крымскую столицу поездом, проведя в пути 35 часов. На железнодорожном вокзале ее встречали огромным букетом цветов, а в гостинице – рюмкой водки и хлебом-солью.

Концерт в рамках фестиваля также состоялся в Феодосии. Запланированы выступления в Евпатории, Керчи, Ялте, Белогорске и Бахчисарае.

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