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Общество28 июня 2022 10:34

На одной из улиц Симферополя после ливней разверзлась дорога

На поврежденном участке ограничили проезд
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

На одной из улиц Симферополя после ливней разверзлась дорога. Речь идет об участке на съезде с улице Линейной на улицу Ким.

- На этом участке дороги ограничили проезд. Специалисты проведут обследование, после чего, будет понимание по объемам и срокам ремонта, - сообщили КИА в пресс-службе администрации крымской столицы.

Ранее КП-Крым писала, что известно на данный момент о последствиях потопа под Симферополем. Отметим, что в крымской столице, а также в Симферопольском и Белогорском районах действует режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера регионального уровня.

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