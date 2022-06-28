В Белогорске затопило крупный тепличный комплекс

Фото: Юрий МИГАЛЬ

Самый крупный крымский тепличный комплекс «Белогорский» пострадал от подтоплений. Как сообщил министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль, сейчас остановлены все технологические процессы, обесточена техника.

- Уровень воды во время затопления достигал метра, вся техника обесточена. На данный момент сложно определить ущерб, - заявил глава ведомства.

Фото: Юрий МИГАЛЬ

По его словам, Минсельхоз приложит все усилия, чтобы оказать поддержку в этой нелегкой ситуации.

В тепличном комплексе, напомним, выращивают томаты и огурцы на площади около 15-ти гектаров. Это единственное предприятие, где овощи выращивают круглогодично. С начала года в комплексе вырастили больше 4200 тонн сельхозпродукции.