Фото: ГУП РК "Вода Крыма"

В Белогорске из-за затопления насосной станции без воды остались 17 тысяч жителей, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В селе Криничное стихией полностью смыта наша насосная станция, подтоплены и обесточены насосные станции в селах Кирпичное и Вишенное. Также в связи с затоплением насосной станции Исток без воды осталось порядка 17 тысяч жителей Белогорска, - говорится в сообщении.

Со списком адресов, куда организован подвоз питьевой воды, можно ознакомиться на сайте ГУП Республики Крым «Вода Крыма».

Напомним, сегодня, 28 июня, В Белогорском районе вслед за Симферопольским ввели режим ЧС из-за сильных потопов.

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