МЧС: в Крыму подтопленными остаются 132 частных дома

Выявлением подтопленных объектов занимаются шесть оперативных групп. МЧС по РК

В республиканской МЧС рассказали последние данные о последствиях разгулявшейся в Крыму стихии. Напомним, с 26 июня на полуостров обрушились мощные ливни, которые почти не прекращались два дня. Штормовое предупреждение продолжает действовать и 28 июня.

В результате разгула стихии сильнее всего пострадал Симферополь и Симферопольский район.

По данным МЧС, напряженная ситуация остается в пяти муниципальных образованиях: в Симферополе, Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайских районах, а также в Алуште. Последствия разгула стихии сейчас устраняют в поселках Гвардейское, Комсомольское, селах Пионерское, Лозовое, Доброе, Андрусово, Украинка, Дружное, Перевальное, Софиевка, Красная Зорька, Головановка, Поворотное, Балки и Некрасовка.

Подтопленными оказались 276 домов (из них 273 – частные домовладения), а также 522 приусадебных участка, а также три социально значимых объекта – школа № 3 и Дом-интернат для детей-инвалидов в Белогорске, а также детский сад «Теремок» в поселке Гвардейское.

- По состоянию на 11:00 освобождены от воды 103 частных домовладения, 171 приусадебный участок, два социально значимых объекта и один многоквартирный дом, - уточнили в МЧС. – В настоящий момент остаются подтопленными два многоквартирных дома, 216 приусадебных участков и 132 частных домовладения на территории трех муниципальных образований.

Речь идет о Симферополе, а также Бахчисарайском и Симферопольском районах.

Выявлением подтопленных объектов занимаются шесть оперативных групп.

В ближайшие часы осадки прогнозируются в северных, восточных и центральных районах Крыма. Максимальные порывы ветра прогнозируются по Крыму до 15м/с. В горах они достигнут 18 метров в секунду.