Больше 700 домов подтоплены после сильных ливней в Крыму

Сильные ливни начались в Крыму 26 июня Фото: Александра Тимощенко

За несколько дней мощных ливней в Крыму подтопило 719 домов. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

- В общей сложности у нас за три дня подтоплено 719 домовладений, включая многоквартирные дома, и 258 придомовых территорий. Плюс четыре социальных объекта, - заявил Сергей Аксенов.

По его словам, вода зашла в школу и два интерната - для детей и для взрослых в Белогорске.

- Дети эвакуированы в Евпаторию, накормлены и обеспечены всем необходимым. Сейчас главный вопрос – устранение последствий разбушевавшейся стихии, - уточнил глава республики.

Напомним, в из-за сильных ливней в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах был введен режим ЧС.