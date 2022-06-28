Больше 700 домов подтоплены после сильных ливней в Крыму

Сильные ливни начались в Крыму 26 июня
Фото: Александра Тимощенко
За несколько дней мощных ливней в Крыму подтопило 719 домов. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
- В общей сложности у нас за три дня подтоплено 719 домовладений, включая многоквартирные дома, и 258 придомовых территорий. Плюс четыре социальных объекта, - заявил Сергей Аксенов.
По его словам, вода зашла в школу и два интерната - для детей и для взрослых в Белогорске.
- Дети эвакуированы в Евпаторию, накормлены и обеспечены всем необходимым. Сейчас главный вопрос – устранение последствий разбушевавшейся стихии, - уточнил глава республики.
Напомним, в из-за сильных ливней в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах был введен режим ЧС.