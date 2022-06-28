Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

Под Симферополем сильно затопило пгт Комсомольское. Об этом в своем telegram-канале написал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

- Ситуация на сегодняшнее утро стабильная - критический уровень сброса воды был пройден вчера вечером. Обильное подтопление в пгт Комсомольское. Было принято решение отключить энергоснабжение во избежание возникновения коротких замыканий, - написал Афанасьев.

Администрацией города организован подвоз воды для граждан, выставлены мобильные посты, биотуалеты. Кроме того, будет организована полевая кухня.

Ранее КП-Крым писала о том, что известно на 28 июня о последствиях потопа под Симферополем. Кроме того, в результате обильных дождей сложилась непростая ситуация под Бахчисараем. Жители одного из сел оказались отрезаны от цивилизации из-за рухнувшего моста. Добраться до ближайшего населенного пункта сейчас можно только на внедорожнике, либо через лес.

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