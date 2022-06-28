За первые дни непогоды в Крыму выпало свыше 100 мм осадков впервые за 100 лет

Фото: AMS Simferopol Симферополь

В первые дни непогоды в Симферополе выпало свыше 100 мм осадков. Об этом в эфире «Россия 24» сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- На протяжении последних 100 лет такого объема воды никогда не было. Был осуществлен сброс с Симферопольского водохранилища в Салгир. Уровень воды поднялся до критичной отметки в некоторых местах и районах Симферополя. Сейчас вода потихоньку сходит. Прошлой ночью осадков в таком объеме уже, к счастью, не было, - пояснил глава республики.

Напомним, 26-27 июня на Крым обрушились мощные ливни. Чтобы не допустить достижения критических отметок, властям пришлось увеличить сброс воды из Симферопольского водохранилища в Салгир. Это спровоцировало выход реки из берегов, в результате подтопленными оказались прилегающие к водной артерии территории.

Кроме того, из-за обильных дождей в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах был объявлен режим ЧС межмуниципального характера.

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