В Крыму из-за обильных осадков пострадали четыре моста

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/Telegram

В Крыму из-за сильных дождей 26-27 июня пострадали четыре моста. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

- У нас четыре моста повреждено. В Симферополе обрушился мост. Сейчас вода сходит. Ущерб начнут подсчитывать только сегодня. Он будет меньше чем прошлогодний, - уточнил глава Кырма.

Ранее КП-Крым писала, что рухнувший в результате ливней мост в Симферополе восстановят до конца июля. Ремонтные работы будет выполнять компания «ВАД». Еще один мост пострадал в селе Строгоновка под Симферополем. Его расчистили и оградили мешками с песком, однако движение для пешеходов и автомобилистов по нему пока перекрыто.

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