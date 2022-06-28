На набережной под Судаком из-за ливней образовался водопад, спадающий прямо в море

Фото: скриншот из видео

В поселке Новый Свет, что в пяти километрах от Судака, образовался новый водопад, спадающий прямо в море. Скопившаяся после обильных дождей вода, бурным потоком сходит с прилегающих сверху улиц, выходит на набережную, а с нее - прямо в акваторию.

Очевидцы поделились эпичным видео в соцсетях. Пользователь сравнили разыгравшуюся стихию с природным «аквапарком».

Ранее КП-Крым писала, что в бурлящем потоке, затопившем набережную Салгира, заметили развлекающегося велосипедиста. Не обращая внимание на публику, парень невозмутимо крутил педали в сторону какой-то цели.

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