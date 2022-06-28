Около 1500 крымчан будут числиться как пострадавшие в результате ЧС

Около 1500 человек в Крыму будут числиться как пострадавшие в результате ЧС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 1,5 крымчан будут числиться как пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

- В каждый дом будем заходить. Из людей по здоровью никто не пострадал. Чисто восстановление хозяйства, в некоторых случаях коммерческие объекты. Объем ущерба не такой большой, как было в Керчи и Ялте. Где-то 1500 человек будут числиться как пострадавшие в результате ЧС, - заявил глава республики.

Ранее Сергей Асенов заявил, что пострадавшие от потопа крымчане получат компенсации. Специальная комиссия уже приступила к формированию списков пострадавших. По частично пострадавшему имуществу планируется выплачивать до 50 тысяч рублей, по полностью утраченному имуществу - до 100 тысяч рублей.

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