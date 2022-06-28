В Белогорском районе 60 домовладений оказались в зоне подтопления

Фото: ТИПИЧНЫЙ БЕЛОГОРСК КРЫМ | Белогорский район/ВКонтакте

В Белогорском районе порядка 60 домовладений оказались в зоне подтопления.

- По Белогорскому району предварительно уже 60 домовладений были в зоне подтопления. Работа по обследованию начата вчера, как вы и говорили, как только ушла вода, - цитирует «Крым 24» заместителя председателя Совета министров РК Михаила Назарова.

По его словам, сегодня количество домовладений, попадающих в зону подтопления, может увеличится. У коммунальных работников стоит задача в максимально короткие сроки провести очистку территорий и зафиксировать все факты повреждений.

Ранее сообщалось, что из переполненного Белогорского водохранилища сбрасывают до 20 кубометров воды в секунду. Чтобы вода не пошла через дамбу ее перебрасывают в реку Карасу. Сброс контролируется, поэтому угрозы подтопления домовладений нет.

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