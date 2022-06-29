Погода на 29 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 29 градусов

В Керчи тепло до +25 °. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 июня на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В ближайшие дни погода улучшится, но в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 27...29°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Днем без осадков, северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло до 25…27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +21…+26°, северо-восточный ветер 2-9 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +19…+29°, восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Керчи +22…+25 °, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +20 …+26°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность,

В Черноморском +21…+27°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Джанкое +20…+29°, скорость северо-восточного ветра 3-8 м/с. Ясно.

В Армянске +21…+28°, скорость восточного ветра 3-8 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +18…+21°.

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