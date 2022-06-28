Крымский полковник посвятил стихи российским военнослужащим

Фото: пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю

Офицер главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю, полковник Алексей Гуров поддержал российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины, посвятив героям стихи. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, офицер с юности увлекается литературным творчеством.

Полковник постарался отразить переживания о судьбах жителей Донбасса и отваге российских воинов, вставших на их защиту. Росгвардеец, который сам родом с Донбасса, не смог остаться равнодушным к происходящим событиям.

- Как написал офицер в нескольких четверостишиях, патриоты Донбасса свое право жить на родной земле вынуждены защищать с оружием в руках, опираясь на поддержку россиян, - подчеркнули в пресс-службе Росгвардии.

«Комсомолка» приводит строчки из произведения полковника Алексея Гурова:

Солдат России, как и было прежде,

Пришел на помощь. Все славяне мы.

Зажегся долгожданный луч надежды.

С весной свобода к вам придет после зимы.

И не бывать нацизму на Донбассе,

В почете труд и доблесть навсегда.

Дым улетит, пройдет ненастье,

Залижут раны и воскреснут города.

Мы молча, головы склонив, почтем погибших,

Воспрянем духом и освободим родной Донбасс,

Сплотим по миру братьев наших,

Потомков счастье чтобы радовало нас.