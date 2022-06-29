В Крыму изменили расписание для электричек на 1 июля

Фото: ЮППК Южная пригородная пассажирская компания/VK

Крымские железнодорожники внесли небольшие корректировки в движение пригородных поездов.

- В связи с производством ремонтно-путевых работ 1 июля 2022 изменяется расписание движения некоторых поездов, - сообщили в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

У поезда № 6929 «Бахчисарай – Севастополь» на участке «Мекензиевы Горы – Севастополь» такое расписание на 1 июля:

Мекензиевы Горы 6.27-6.45 о;.п.1529км 6.56-6.57; Пл 1531км 7.01-7.02; Инкерман-1 7.05-7.06; Севастополь 7.17.

Поезд № 6932 «Севастополь – Симферополь» назначается в сообщении «Мекензиевы Горы – Симферополь» отправлением из Мекензиевых Гор в 5.30, а далее по действующему летнему расписанию.

Подвозить пассажиров на поезд № 6932 со станции Севастополь будет автобус: отправление в 4.10, прибытие на автобусную остановку у станции Инкерман-1 4.40, отправление в 4.42, прибытие на автобусную остановку у станции Мекензиевы Горы в 5.10.

«Горячая линия» ЮППК: 8 (978) 978-39-39 или 8 (800) 506-00-20.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50