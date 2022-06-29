В Симферополе из-за ливней подтопило 147 домов

Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

В Симферополе из-за обильных осадков затопило 147 домов. Об этом сообщил глава местной администрации Михаил Афанасьев.

- Подтоплено 147 домовладений, порядка 10 МКД, затруднен доступ у нас в большей мере к многоквартирным домам, которые находятся в поселке Комсомольское. Там постоянно работают сотрудники МЧС, сотрудники администрации, - рассказал глава города.

Напомним, мощные ливни обрушились на Крыму 26-27 июня, спровоцировав сильные подтопления в некоторых районах полуострова. В результате потопов около 1500 крымчан будут числиться как пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации.

Ранее КП-Крым писала, как выглядит набережная Салгира после мощного наводнения. Целый день коммунальщики убирают последствия потопа в городе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50