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Общество29 июня 2022 5:18

В Симферополе из-за ливней подтопило 147 домов

Также залило порядка 10 многоквартирных домов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

В Симферополе из-за обильных осадков затопило 147 домов. Об этом сообщил глава местной администрации Михаил Афанасьев.

- Подтоплено 147 домовладений, порядка 10 МКД, затруднен доступ у нас в большей мере к многоквартирным домам, которые находятся в поселке Комсомольское. Там постоянно работают сотрудники МЧС, сотрудники администрации, - рассказал глава города.

Напомним, мощные ливни обрушились на Крыму 26-27 июня, спровоцировав сильные подтопления в некоторых районах полуострова. В результате потопов около 1500 крымчан будут числиться как пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации.

Ранее КП-Крым писала, как выглядит набережная Салгира после мощного наводнения. Целый день коммунальщики убирают последствия потопа в городе.

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