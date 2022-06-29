В Симферополе 29 июня проходит митинг, посвященный Дню партизан и подпольщиков

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В крымской столице проходит торжественный митинг, посвященный Дню партизан и подпольщиков, который традиционно отмечается 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В этот день к крымчанам обратился глава Республики Крым Сергей Аксенов, отметив, что действия партизанских отрядов в годы ВОВ показывали людям на оккупированных территориях, что страна не сломлена, а Победа неизбежна.

- В годы войны партизанское движение стало настоящим «вторым фронтом» в тылу врага. Партизаны и подпольщики наносили фашистам серьезный урон в живой силе и технике, выводили из строя коммуникации, снабжали ценной информацией регулярную армию, - сообщил глава Крыма.

По словам председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка, история партизанского движения в Крыму одна из самых героических и трагических.

- Несмотря на суровые испытания, огромные потери, народные мстители активно вели подрывную деятельность, нападали на вражеские гарнизоны, собирали разведданные, рушили планы врага, помогали Красной армии, - сообщил Гоцанюк.

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