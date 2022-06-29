Суд в Крыму приговорил рецидивиста к 10 годам колонии за разбойное нападение на семью

Суд вынес приговор мужчине за разбойное нападение не семейную пару Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму вынесли приговор ранее судимому мужчине за разбойное нападение с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В июне прошлого года злоумышленник решил ограбить дом семейной пары, переехавшей в Сакский район Крыма из районов Крайнего Севера. Ночью он забрался в чужой дом, взяв с собой пневматический пистолет «STALKER» и газовый баллончик. Избив хозяина, злоумышленник похитил имущество, ювелирные украшения и деньги на общую сумму более 130 тыс. рублей.

- При этом подсудимый требовал от семейной пары передать ему денежные средства в размере 40 тысяч рублей за похищенные документы, угрожая, что при обращении в правоохранительные органы он осуществит поджог принадлежащего им домовладения, - говорится в сообщении.

Через несколько дней мужичину задержали. Суд приговорил его к 10 годам колонии в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в Симферополе грабитель обчистил пять машин на 80 тысяч рублей. Он похитил наборы автомобильных инструментов, видеорегистратор и компрессор.

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