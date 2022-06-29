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Происшествия29 июня 2022 8:24

Суд в Крыму приговорил рецидивиста к 10 годам колонии за разбойное нападение на семью

Злоумышленник вынес из чужого дома имущество на 130 тысяч рублей, но через несколько дней был задержан
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Суд вынес приговор мужчине за разбойное нападение не семейную пару

Суд вынес приговор мужчине за разбойное нападение не семейную пару

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму вынесли приговор ранее судимому мужчине за разбойное нападение с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В июне прошлого года злоумышленник решил ограбить дом семейной пары, переехавшей в Сакский район Крыма из районов Крайнего Севера. Ночью он забрался в чужой дом, взяв с собой пневматический пистолет «STALKER» и газовый баллончик. Избив хозяина, злоумышленник похитил имущество, ювелирные украшения и деньги на общую сумму более 130 тыс. рублей.

- При этом подсудимый требовал от семейной пары передать ему денежные средства в размере 40 тысяч рублей за похищенные документы, угрожая, что при обращении в правоохранительные органы он осуществит поджог принадлежащего им домовладения, - говорится в сообщении.

Через несколько дней мужичину задержали. Суд приговорил его к 10 годам колонии в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в Симферополе грабитель обчистил пять машин на 80 тысяч рублей. Он похитил наборы автомобильных инструментов, видеорегистратор и компрессор.

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