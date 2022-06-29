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Общество29 июня 2022 8:43

Часть села Пионерское под Симферополем осталась без воды 29 июня

Произошла авария на водных сетях
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Часть села Пионерское, что под Симферополем, осталась без воды до вечера 29 июня. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения по адресу: район Симферопольский, село Пионерское, улица имени А. Медиева, дом 75 c 19.14 28 июня по 19.00 29 июня ориентировочно будет ограничено водоснабжение по адресам: Пионерское: улица Медиева, улица Чичибабина, а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Кроме того, в Симферополе до 14.00 краны будут сухими на улице Димитрова и в переулке Ключевой.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 29 июня отключат свет на 20 улицах. В столице Крыма ремонтируют электросети.

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