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Общество29 июня 2022 8:54

Набережную Салгира в Симферополе начали приводить в порядок после потопа

«Высокая» вода сошла
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: МБУК " Парки столицы"

Фото: МБУК " Парки столицы"

«Высокая» вода сошла с набережной Салгира в Симферополе. Утром 29 июня ее начали приводить в порядок коммунальные службы. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Напомним, 26-27 июня на Крым обрушились мощные ливни. Чтобы не допустить достижения критических отметок, властям пришлось увеличить сброс воды из Симферопольского водохранилища в Салгир. Пиковые показатели достигали 50 кубометров в секунду. Это спровоцировало выход реки из берегов, в результате подтопленными оказались прилегающие территории.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Вчера, 28 июня, сброс воды в Салгир из водохранилища был уменьшен до 36 кубометров в секунду в связи с сокращением притока.

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