В Крыму на некоторых дорогах ограничено движение из-за подтоплений

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Из-за подтоплений на некоторых дорогах Крыма ограничено движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное ограничение на движение транспортных средств по мостовому сооружению, расположенному на участке автомобильной дороги общего пользования Белогорск - Приветное км 9 +126, - говорится в сообщении.

Также движение прекращено по переправе на 2-м км трассы «А/д «Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта» до тубдиспансера села Пионерское».

Кроме того, введены ограничения для автомобилистов на таких участках:

- 1-й километр автомобильной дороги Опушки – Соловьевка;

- 1-й километр дороги Тополи – Севастьяновка;

- 10-й километр дороги Береговое – Бахчисарай;

- 38-й километр дороги Саки – Орловка;

На указанных выше участков для водителей установлены дорожные знаки. Движение по ним будет возобновлено после устранения последствий непогоды.

Напомним, что в центре Симферополя частично перекрыта улица Толстого из-за обрушения моста через Салгир. Автомобильное движение намерены возобновить через 10 дней.

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