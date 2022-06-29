Суд в Евпатории вынес приговор водителю, по вине которого погибли два человека

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Евпаторийский городской суд вынес приговор 29-летнему парню, по вине которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- В суде установлено, что 17 октября 2019 года молодой человек двигался на автомобиле «Фольксваген Транспорт» по автодороге Симферополь - Евпатория в сторону г. Саки. Подсудимый, двигаясь с существенным превышением допустимой скорости, столкнулся с автомобилем «Шкода Рэпид», - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Шкода Рэпид» скончались от полученных травм на месте. В суде молодой человек свою вину признал. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, а также запретили садиться в течение двух лет за руль.

Ранее сообщалось, что в Крыму будут судить мужчину за «пьяное» ДТП, в котором погибла 50-летняя женщина. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте.

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