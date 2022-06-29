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Общество29 июня 2022 11:37

Под Алуштой после столкновения с «Камазом» и двумя легковушками опрокинулся грузовик

По предварительным данным, у машины отказали тормоза
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
"Scania" столкнулась с "Камазом" и перевернулась. Фото: пресс-служба ГИБДД по РК

"Scania" столкнулась с "Камазом" и перевернулась. Фото: пресс-служба ГИБДД по РК

На трассе Симферополь-Алушта-Ялта опрокинулся грузовик. Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма, ДТП произошло на 169-м километре автодороги возле села Верхняя Кутузовка.

По предварительным данным, у «Scania» отказали тормоза, он столкнулся с ехавшим по «встречке» «Камазом» и зацепил две легковушки.

- Водитель грузовика «Scania» совершил столкновение с автомобилем «Камаз», зацепил автомобиль KIA Rio и легковое авто Mercedes-Benz Sprinter, после чего перекинулся, - сообщили в ГИБДД.

Водителям грузовиков оказали медицинскую помощь. Фото: пресс-служба ГИБДД по РК

Водителям грузовиков оказали медицинскую помощь. Фото: пресс-служба ГИБДД по РК

Жертв и пострадавших в результате ДТП нет. Водителям грузовиков оказана медицинская помощь. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.

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