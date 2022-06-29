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Общество29 июня 2022 12:07

В селе Новоандреевка под Симферополем продолжают устранять последствия потопа

На одном из участков перекрыто движение
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Денис Кратюк/Telegram

Фото: Денис Кратюк/Telegram

В селе Новоандреевка продолжают устранять последствия потопа, сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

Фото: Денис Кратюк/Telegram

Фото: Денис Кратюк/Telegram

- В настоящее время по улицам Заречная, Юбилейная, Салгирная, Виноградная и Гагарина ведутся работы по отводу воды от домов. Придомовые территории и обочины дорог укрепляются мешками с песком, - сообщил Кратюк.

По его словам, в связи с подтоплением по улице Победы, движение на участке дороги от моста на улице Садовая до улицы Победы, 39 закрыто. Жителей села просят учитывать данное обстоятельство при планировании маршрута.

Ранее в сети появилось видео того, как улица Ракетная в Симферополе после схода воды превратилась в реку. Ликвидация последствий подтопления продолжается.

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