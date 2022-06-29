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Общество29 июня 2022 12:22

Житель Симферополя «забыл» удалить объявление и дважды продал земельный участок

В полицию обратилась покупательница, которая заплатила за землю пол миллиона рублей
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Житель Симферополя дважды продал земельный участок

Житель Симферополя дважды продал земельный участок

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Житель Симферополя пойдет под суд за махинации с землей. Как сообщает МВД по РК, мужчина через сайт бесплатных объявлений дважды продал один и тот же земельный участок.

Жертвой мошенника стала 59-летняя женщина, которая после покупки начала строительство на участке, хотя документы на землю так и не получила.

- Женщина заплатила 550 тысяч рублей продавцу и, вложив еще 250 тысяч рублей в стройматериалы, начала возведение дома на участке. Отсутствие необходимых документов на имущество ее не смутило. Когда на участке появился другой хозяин, который предоставил все документы о покупке имущества, женщина поняла, что стала жертвой мошенника, - сообщили в МВД.

Сам продавец пояснил, что продал землю покупателю, который первым откликнулся на объявление. Однако снимать участок с продажи не стал, по объявлению продолжали звонить заинтересованные люди. Одна из женщин и стала его вторым покупателем.

Против 44-летнего мужчины завели уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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